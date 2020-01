Três adolescentes morrem afogadas na região central do RS

Duas adolescentes, de 13 e 14 anos, morreram afogadas na tarde deste domingo, 12 de janeiro, no rio Ibicuí, no município de Cacequi, região central do Rio Grande do Sul. Segundo o sargento Alcebíades Meirelles, do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, as garotas residiam na vila Cruzeiro, que fica próxima ao rio.

Conforme apurado pelo sargento, a correnteza era muita forte, uma tentou salvar a outra e as duas acabaram indo para o fundo do rio.

Já em Santa Maria, uma adolescente de 15 anos morreu afogada no Balneário do Passo do Verde, localizado às margens da BR 392. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a jovem estaria em uma área proibida para banho.

Fonte: Correio do Povo

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...