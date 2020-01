Polícia localiza desmanche clandestino em Seberi

Em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) com a Polícia Civil (PC), na manhã desta segunda-feira, 13 de janeiro, foram presos dois homens que estavam desmontando um caminhão furtado em um desmanche clandestino localizado na cidade gaúcha de Seberi.

Os policiais receberam a informação que um caminhão Ford Cargo, com placas de Três Cachoeiras/RS, havia sido furtado neste domingo num posto de combustível na região metropolitana e teria sido avistado transitando no interior do município.

As equipes da PRF e da PC reuniram-se para efetuar buscas na região e localizaram um desmanche clandestino numa propriedade rural localizada na Linha Progresso, às margens da ERS-587.

No local, foi encontrado o caminhão furtado, que estava sendo preparado para a clonagem: o chassi já havia sido separado da cabine e a gravação da numeração de identificação havia sido adulterada com produtos químicos.

Dois homens que estavam no local realizando a adulteração do veículo foram presos. Um terceiro conseguiu fugir e se esconder numa área de mata fechada existente nas proximidades.

O veículo foi recolhido e os dois presos foram encaminhados para registro do flagrante na Polícia Civil de Rodeio Bonito.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...