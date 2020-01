Pelotão da Brigada Militar de Tenente Portela tem bafômetro para uso exclusivo

O 3º Pelotão da Brigada Militar com sede em Tenente Portela e responsável também pelos municípios de Barra do Guarita, Derrubadas, Miraguaí e Vista Gaúcha agora dispõe de um aparelho de etilômetro (bafômetro) para uso exclusivo em sua área de atuação.

Quem for flagrado dirigido sob efeito de álcool a infração é considerada gravíssima, com instauração de processo administrativo para a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70. Se houver reincidência no período de um ano, o valor é dobrado e a CNH é cassada.

Quem se recusar a fazer o teste do bafômetro é multado no mesmo valor, R$ 2.934,70, e tem a carteira suspensa por 12 meses.

O aparelho mede a concentração de álcool etílico na corrente sanguínea de uma pessoa mediante análise do ar pulmonar profundo.

