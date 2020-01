Morre segunda vítima de acidente entre dois veículos na BR-386, em Frederico Westphalen

O Hospital Divina Providência, de Frederico Westphalen, na Região Noroeste do estado, informou que uma mulher, de 39 anos, morreu na noite de sábado, 11 de janeiro. Ela era uma das sete pessoas que ficaram feridas em uma colisão frontal no km 14,9 da BR-386. O acidente aconteceu por volta das 4h de sábado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos envolvidos eram um carro Polo Sedan com placas de Chapecó, em Santa Catarina, e um Classic com placas de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

A mulher que morreu estava no veículo de São Leopoldo. O hospital não deu mais detalhes sobre a identidade da vítima.

Um homem de 80 anos, natural de Redentora, no Noroeste, passageiro do mesmo carro que estava a mulher, morreu no local do acidente, no sábado.

Outras seis pessoas feridas no acidente, que foram encaminhadas ao Hospital Divina Providência, seguem internadas em Frederico Westphalen.



Fonte: G1 – RS

