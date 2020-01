Homem é preso com drogas em Crissiumal

Um homem foi preso com drogas na madrugada desta segunda-feira, 13 de janeiro. De acordo com a Brigada Militar o suspeito foi preso na Vila Mirim e com ele apreendido 26 pedras de crack, 1 tijolo de maconha pesando 127 gramas, 2 telefones celulares e R$ 24,00 em dinheiro.

O homem que não teve a identidade revelada foi levado para a Delegacia de Polícia para registro.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...