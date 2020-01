Criança é baleada em ataque a tiros dentro de casa em Ijuí

Um menino de nove anos foi baleado por volta das 23h deste domingo, 12 de janeiro, em Ijuí, noroeste do Estado. Segundo a ocorrência registrada pela Brigada Militar, a criança pertence à família dos moradores da residência, localizada no bairro Pindorama, alvo do ataque, e estava no local apenas para visita.

Homens invadiram a casa atirando enquanto alguns dos moradores fugiram. O menino foi atingido no abdômen e no braço esquerdo. Ele foi encaminhado para atendimento hospitalar. O estado de saúde não é considerado grave. O nome dele é preservado, conforme previsto no Estatuto da Criança do Adolescente.

Os atiradores fugiram do local. Segundo a Polícia Civil, a intenção era atingir desafetos por conta do tráfico de drogas.

Fonte: GauchaZH

