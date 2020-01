Confira os resultados da 5ª e 6ª rodadas da Copa Regional de Futebol 5

Quinta rodada – 09/01/2020

Livre – Amigos do Noidi 18 x 5 Champions HSA

Livre – Posto do Hermes / Casa Nova Engenharia 2 x 5 Bragantino

Feminino – As Kaigangues 5 x 7 E.C. União / Arena da Baixada

Livre – Japa Lanches / ADV Topper 9 x 4 Casa do Audio

Sexta rodada – 11/01/2020

Livre – ABC 7 x 4 Don Luiggi

Livre – Agrocampo 5 x 0 Cartola FC

Feminino – Boca Rosa 6 x 2 ABC

Feminino – Posto Tenente 5 x 2 Barcelona

Livre – Amigos do Futebol 5 x 7 Tamoio

Próxima rodada será nos dias 17, 18, e 19 de janeiro.

