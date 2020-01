Breve Romance de Sonho – Literature-se

A indicação de leitura desta semana faz uma viagem pela Europa e chega à Áustria, com o livro Breve Romance de Sonho, do escritor Arthur Schnitzler, publicado em língua alemã (oficial na Áustria), em Viena, no ano de 1926.

A época em que se passa a narrativa é o início do século XX, na própria Viena, e centra-se num misto de sonho e realidade de um jovem médico que sai à noite para cuidar de um paciente e é levado a um baile de máscaras. Impulsionado pelo ciúme decorrente da recente revelação da esposa de uma quase traição, o jovem burguês vai em busca de uma vingança emocional que mistura sonho, alucinação e consciência.

A atmosfera de sonho e fantasia criada pelo autor insere o leitor num contexto de desejos reprimidos, da euforia de se estar fazendo algo proibido e se assemelha aos sonhos, já que há no texto algumas cenas aparentemente desconexas, mas que fazem todo sentido dentro do contexto onírico do romance, que foi adaptado para o cinema e no Brasil chegou com o título “De olhos bem fechados”.

Literature-se – Por Viviane Debortolli





