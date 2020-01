Estado de saúde é grave de formando que sofreu acidente de carro em Tenente Portela

Na madrugada deste sábado, 11 de janeiro, um grave acidente de trânsito na estrada de terra que liga a cidade de Tenente Portela ao Distrito de São Pedro deixou duas pessoas feridas.

Keityon Scherner, de 18 anos, formando do ensino médio da Escola Cléia Salete Dalberto, retornava para casa após a cerimônia e festa de formatura que ocorria no Clube Recreativo Comercial. Ele e o pai, Neri Scherner, estavam no carro que capotou cerca de 3 km após o acesso ao Distrito.

O estado de saúde do jovem é o mais grave e precisou ser transferido para o Hospital de Passo Fundo. Ele sofreu traumatismo craniano.

Veja mais fotos do local e saiba mais aqui.

Entre no grupo de notícias do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui.

Siga o Portela Online no Facebook – clique aqui – e no Instagram – @portelaonline – Clique aqui

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...