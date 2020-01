Carro capota na estrada de terra de acesso a São Pedro em Tenente Portela

Um Fiat Pálio Young, de cor cinza, capotou na estrada de terra que liga a cidade de Tenente Portela ao Distrito de São Pedro na madrugada deste sábado, 11 de janeiro.

O acidente ocorreu por volta das 3h30 distante aproximadamente 3 km da RSC-472. Duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas e levadas ao Hospital Santo Antônio.

Informações iniciais dão conta de que estavam no carro pai e filho e retornavam de uma formatura de ensino médio que ocorria no centro da cidade. O estado de saúde do filho é mais grave e foi transferido para o Hospital de Passo Fundo.

