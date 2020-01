Acidente na BR-386 em Frederico Westphalen deixa uma vítima fatal

No km 14 da BR 386, em Frederico Westphalen, por volta das 4h deste sábado, 11 janeiro, ocorreu uma colisão frontal envolvendo os automóveis VW/Polo, emplacado em Chapecó/SC, e Chevrolet/Classic, emplacado em São Leopoldo/RS.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreu no local um homem de 80 anos, natural de Redentora, passageiro do Classic. Ainda, 3 ocupantes do Classic e 4 ocupantes do Polo sofreram lesões e foram encaminhados para atendimento médico no hospital local.

O trânsito permaneceu em meia pista até por volta das 7h30, quando a rodovia foi liberada totalmente, depois da remoção dos veículos.

As causas do acidente são investigadas.

