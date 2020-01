Criança de 8 anos morre atingida por portão no Litoral Norte

Um menino de 8 anos morreu após ser atingido por um portão, na noite de quinta-feira, 9 de janeiro, na praia de Quintão, em Palmares do Sul, Litoral Norte do estado.

A criança era filho de um casal de policiais militares do 22º Batalhão, que fica localizado na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari.

Segundo o delegado plantonista da cidade de Pinhal, Lucio Melo, a família passava o fim de semana na casa de familiares.

“Ao chegar em casa, o menino de 8 anos desceu do carro para abrir o portão, que era de correr. O portão descarrilhou e caiu em cima da criança”, conta Lucio.

Os pais socorreram o filho e ele foi levado ao posto médico da cidade. No local, a vítima foi reanimada por quase uma hora, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi um traumatismo craniano.

“Ontem mesmo fizemos uma verificação preliminar no local. Vamos ouvir algumas testemunhas e os pais. Mas tudo indica que foi um acidente”, pontua o delegado.

Fonte: G1 – RS

