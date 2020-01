Acidente entre três carros mata mulher e deixa cinco feridos na RS-324

Um acidente envolvendo três carros ocorrido na manhã desta sexta-feira, 10 de janeiro, deixou uma mulher morta e cinco pessoas feridas na RS-324, entre Passo Fundo e Mara. A colisão aconteceu por volta das 8h, no km 192 da rodovia.

O caso envolveu um Siena, com placas de Passo Fundo, um Palio, de Panambi, e um Citröen C3, de Passo Fundo. A vítima era a condutora do C3 — que capotou com a batida — e ainda não foi identificada.

Quatro ambulâncias foram deslocadas para atender os cinco feridos, que foram encaminhados ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. Entre eles está uma criança, de idade não confirmada.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente, que será investigado pela Polícia Civil. Perícia, Comando Rodoviário da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros de Marau e de Passo Fundo atendem a ocorrência.

O trânsito está parcialmente bloqueado no local.

