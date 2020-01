Dois homens são presos transportando 21Kg de maconha em Horizontina

A Brigada Militar prendeu duas pessoas na manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro, no interior de Horizontina, em decorrência de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

De acordo com a BM, os policiais militares estavam em patrulhamento e realizaram a abordagem de um Vectra e no seu interior encontrado 21 kg de maconha. Durante a ocorrência também foi abordado um veículo Corsa que segundo a BM fazia a função de batedor do que transportava a droga.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante aos homens, a droga foi apreendida e os veículos apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Horizontina, onde será lavrado o Auto de Prisão em Flagrante.

