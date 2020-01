Casal conta como foi o acidente que destruiu casa em Três Passos

A reportagem do site Portela Online entrevistou no final da manhã desta quinta-feira, 9 de janeiro, a trespassense Vera Schossler, de 62 anos, e o portelense Olírio Martins Johan, de 64 anos. Eles são agricultores aposentados e moram na Linha Turvo, as margens da RSC-472 em Três Passos. Recentemente tiveram a casa totalmente destruída por um caminhão que colidiu contra o imóvel.

O casal alugou uma moradia simples localizada distante cerca de 100 metros de onde moravam. Parentes e amigos doaram móveis, eletrodomésticos e utensílios pois tudo que tinham virou em ruínas.

O acidente ocorreu às 9h30 da segunda-feira, 6 de janeiro.

