Prefeitura de Ijuí abre Concurso Público

A Prefeitura Municipal de Ijuí abriu nesta quarta-feira, 8 de janeiro, as inscrições para concurso destinado ao provimento de cargos públicos e formação de cadastro reserva, de acordo com o quadro demonstrativo apresentado no edital – aqui -, ainda, das vagas que vierem a existir no prazo de validade do certame, conforme a conveniência do Município.

As inscrições se estendem até o dia 6 de fevereiro. As vagas são para diversos cargos com salários que variam de R$ 1.001,56 à R$ 14.851,66.

O valor das inscrições para cargos de nível fundamental é de R$ 34,34. Para cargos de nível médio/técnico o valor é de R$ 80,12. Já para os cargos de nível superior o valor das inscrições é de R$ 171,69..

Clique aqui e confira o edital de abertura do concurso.

Acesse o site da Prefeitura de Ijuí para saber mais sobre o concurso – clique aqui

Entre no grupo de notícias do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui.

Siga o Portela Online no Facebook – clique aqui – e no Instagram – @portelaonline – Clique aqui

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...