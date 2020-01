Polícia Civil deflagra Operação Ataque e prende 20 pessoas em Giruá

Na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Giruá, deflagrou a Operação Ataque, com o objetivo de combater a prática do crime de tráfico de drogas, desarticulando duas organizações criminosas do município. Ao todo, foram presas 20 pessoas, sendo 19 preventivamente e uma em flagrante por tráfico de entorpecentes e posse de arma de fogo.

Segundo a delegada Luciana Cunha, também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão. “As investigações, iniciadas no final de 2018, foram compostas por duas fases. Na primeira foram presas em flagrante e preventivamente sete pessoas, sendo que cinco atualmente se encontram recolhidas no sistema prisional. Na segunda fase, outras sete foram autuadas, todas por tráfico de entorpecente”, afirmou a delegada. A ação contou com o apoio da Brigada Militar e com a participação de 26 policiais civis.

