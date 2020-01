Nesta quinta-feira ocorrem jogos pela 1ª Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela

Confira abaixo os resultados da terceira e quarta rodadas da Copa Regional de Futebol 5 de Tenente Portela, também os confrontos que serão realizados nesta quinta-feira, 9 de janeiro, a partir das 18h45.

Venha prestigiar os jogos que estão registrando um grande número de torcedores.

Terceira rodada



Livre – Bragantino 8 x 4 Champions HSA

Livre – AgroCampo 12 x 7 Amigos do Futebol

Feminino – As gurias 3 x 5 @ Net Três Passos

Quarta rodada

Livre – Amigos do Dega 2 x 3 Ajax Portelense

Feminino – Barcelona 6 x 6 S.C. Nova Hera

Livre – Casa do Audio 5 x 4 Don Luiggi

Livre – E.C. Nova Hera 4 x 5 Tamoio

Próxima rodada – 5ª Na quinta-feira a partir das 18h45

Livre – Amigos do Noidi x Champions HSA

Livre – Posto Hermes/Casa Nova Engenharia x Bragantino

Feminino – As kaigangues x E.C. União/Arena da Baixada

Livre – Japa lanches x Casa do áudio

