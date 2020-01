Mundo – Encontrada caixas pretas de avião que caiu no Irã matando 176 pessoas

As equipes de busca e resgate encontraram as caixas-pretas do avião ucraniano que caiu nesta quarta-feira, 8 de janeiro, logo após decolar de Teerã, matando 176 pessoas a bordo. A informação foi confirmada pela Organização da Aviação Civil do Irã.

O avião, um Boeing 737 da Ukraine International Airlines com destino a Kiev, caiu sobre terras agrícolas em Khalaj Abad, no distrito de Shahriar, cerca de 45 quilômetros a noroeste do aeroporto internacional Imã Khomeini de Teerã, de acordo com a imprensa estatal.

A Ukraine International Airlines disse que a aeronave foi fabricada em 2016 e passou pela última vistoria técnica há dois dias. A empresa não deu detalhes dos motivos do acidente.

Declarações preliminares das autoridades iranianas sugeriram uma pane técnica. Nessa mesma direção, a embaixada da Ucrânia no Irã culpou “uma falha no motor, devido a razões técnicas”, dizendo excluir “a tese de um ataque terrorista”. Na sequência, esse trecho foi retirado de seu comunicado à imprensa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advertiu para o risco de qualquer “especulação” e disse que confiou ao procurador-geral do país a abertura de um processo para investigar o desastre.

Já a Organização da Aviação Civil do Irã anunciou que não entregará aos Estados Unidos as caixas-pretas do Boeing 737. “Não daremos as caixas-pretas para o fabricante (Boeing), nem para os americanos”, afirmou o diretor da agência iraniana, Ali Abedzadeh.

O acidente ocorreu logo após Teerã disparar 22 mísseis contra bases usadas pelo Exército dos Estados Unidos no Iraque, em resposta ao assassinato por parte de Washington do poderoso general iraniano Qassem Soleimani, na sexta-feira passada (3), em Bagdá.

Após este ataque, a Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) proibiu, na terça-feira à noite (7), os aviões civis americanos de sobrevoarem o Iraque, o Irã e o Golfo.

O voo PS752 da Ukraine International Airlines (UIA) decolou às 6h10min (23h40min no horário de Brasília) do aeroporto Imã Khomeini de Teerã rumo ao aeroporto Boryspyl de Kiev. Caiu pouco tempo depois.

Segundo a diplomacia ucraniana, a bordo do Boeing seguiam 82 iranianos, 63 canadenses, 10 suecos, quatro afegãos, três alemães, três britânicos e 11 ucranianos, incluindo os nove membros da tripulação.

