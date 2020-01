Dois suspeitos morrem durante assalto a propriedade rural de Passo Fundo

Dois suspeitos foram mortos e um terceiro ficou ferido na tarde desta terça-feira, 7 de janeiro, durante assalto a uma propriedade rural da comunidade de São Pedrinho, em Passo Fundo, no Norte do Rio Grande do Sul.

Segundo a polícia, os homens chegaram ao local anunciando o assalto e trancaram todos os moradores em um banheiro, entre eles uma idosa. No banheiro, estava guardada uma espingarda e uma das vítimas conseguiu escapar e iniciou a troca de tiros contra os suspeitos.

O grupo fugiu mas capotou o carro. Dois suspeitos haviam sido atingidos e foram encontrados mortos no local. Um terceiro assaltante foi encaminhado para atendimento médico, com ferimentos. Moradores da propriedade não se feriram.

Entre no grupo de notícias do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui.

Siga o Portela Online no Facebook – clique aqui – e no Instagram – @portelaonline – Clique aqui

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...