PRF apreende cerca de R$ 500 mil sem procedência em Júlio de Castilhos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite dessa segunda-feira, 6 de janeiro, cerca de R$ 500 mil sem procedência na cidade de Júlio de Castilhos. A apreensão ocorreu no km 253 da BR 158. A quantia estava escondida na lataria de uma Chevrolet S10.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram o motorista da caminhonete, emplacada no Chuí, no momento em que ele se deslocava de Foz do Iguaçu para o município gaúcho. Durante a revista, os policiais rodoviários encontraram o dinheiro.

Ao ser questionado, o condutor não conseguiu comprovar a origem da quantia. Ele teria dito que o dinheiro era proveniente de cobrança de dívida de clientes. O homem, de 45 anos, é uruguaio naturalizado brasileiro, foi encaminhado para a Polícia Federal de Santa Maria, juntamente com o veículo e o valor apreendido.

Entre no grupo de notícias do site Portela Online e fique por dentro – clique aqui.

Siga o Portela Online no Facebook – clique aqui – e no Instagram – @portelaonline – Clique aqui

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...