Fumaça das queimadas na Austrália chega ao Rio Grande do Sul nesta terça ou quarta-feira

A fumaça das queimadas nas florestas da Austrália deve chegar no Rio Grande do Sul entre segunda-feira (6) e terça (7), conforme previsão da Somar Meteorologia. A nuvem de fumaça proveniente do país já pode ser verificada na Argentina e no Chile, devido à circulação de ventos no alto da atmosfera, conforme explica o Fábio Luengo, da Somar.

“São chamados de ‘jatos’ – que são uma corrente de ventos mais intensos que sopram de Oeste para Leste”, explica. A chegada da fumaça pode ser acompanhada pelo site da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (Noaa, na sigla em inglês).

Uma frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul nas próximas horas, e deve trazer ventos soprando do Sudoeste, que ajudam no transporte da fumaça para o estado. Santa Catarina também pode ter a ocorrência da fumaça.

A Somar ainda alerta para o risco que a fumaça traz para a saúde humana. “A combinação da umidade do ar baixa com a fumaça é muito prejudicial ao sistema respiratório”.

Se houver chuva e pegar a fumaça, os particulados da fumaça chegam ao solo e podem trazer prejuízos para lavouras, pecuária, açudes e quaisquer outros reservatórios de água, além de provocar uma chuva mais ácida”, alerta o meteorologista.



Fonte: G1 – RS

