Vídeo mostra como ficou casa destruída ao ser atingida por caminhão que trafegava pela RSC-472

Este vídeo produzido pelo site Portela Online possui imagens em alta resolução e mostra como ficou a casa atingida por um caminhão carregado de ração. O acidente ocorreu por volta das 9h30 desta segunda-feira, 6 de janeiro, no KM 63 da RSC-472, localidade de Linha Turvo, em Três Passos.

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. O Caminhão estava na direção Três Passos para Tenente Portela quando por motivos que ainda devem ser esclarecidos o veículo saiu da pista e destruiu uma casa mista.

Uma moradora do outro lado da via informou ao site Portela Online que escutou um estrondo e correu para fora de casa ver o que acontecia. Ela afirma ter visto toda a cena no exato momento em que o caminhão atinge a casa. Conta também que correu para ajudar, mas os escombros cobriam as pessoas.

O morador e proprietário da casa, Olírio Martins Johan, estava no lado de fora da casa preparando a churrasqueira para assar uma carne quando viu o veículo destruir sua residência. Segundo informou ao site o morador, parentes estavam no lado de dentro da casa quando tudo aconteceu. As visitas vieram de Santo Ângelo.

Os feridos, inclusive o motorista, foram socorridos pelo SAMU e Corpo de Bombeiros, encaminhados ao Hospital de Caridade de Três Passos.

