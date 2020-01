Retomada buscas por jovem desaparecido nas águas do Rio Uruguai

O Corpo de Bombeiros de Itapiranga/SC retomou no início da manhã desta segunda-feira, 6 de janeiro, as buscas pelo jovem de 21 anos identificado pelos socorristas pelas iniciais de nome D.H.A.C.. Ele desapareceu nas águas do Rio Uruguai após uma tentativa de travessia a nado do canal do Rio Uruguai.

De acordo com os Bombeiros, o jovem estava na companhia de amigos e após ter almoçado teria tentado nadar no rio. Eles estavam numa área de lazer particular em Linha Sede Capela conhecida como Volta e Capela, em Itapiranga/SC.

O desaparecimento ocorreu no início da tarde deste domingo.

