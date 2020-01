Ninguém corre risco de morte, diz HC sobre feridos que estavam em casa destruída por caminhão

O Hospital de Caridade de Três Passos informou por telefone ao site Portela Online que nenhuma das quatro pessoas resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU na manhã desta segunda-feira, 6 de janeiro, corre risco de morte. A atendente informou que eles sofreram apenas escoriações sem gravidade e estão em observação.

Por volta das 9h30, um caminhão carregado de ração, saiu da pista no km 63 da RSC-472, em Linha Turvo, no município de Três Passos, atingiu e destruiu uma casa mista de madeira e alvenaria localizada as margens da rodovia. O veículo estava na direção Três Passos para Tenente Portela e as causas do acidente serão apuradas pela polícia. No trecho tem uma curva acentuada onde já foram registrados outros acidentes.

O proprietário do imóvel, Olírio Martins Johan, preparava o churrasco no lado de fora quando o caminhão invadiu a residência onde estavam sua mulher e dois tios idosos vindos da cidade de Santo Ângelo. Ele não se feriu.

Ficaram feridos e recebem atendimento no HC, o motorista do caminhão, os tios do dono da casa e sua mulher.

Um pássaro de estimação escapou sem nenhum arranhão do acidente. A gaiola que ave estava ficou completamente deformada, sobrando apenas um pequeno espaço para abrigá-la.

