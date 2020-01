Jovem desaparece nas águas do Rio Uruguai

Um jovem de 21 anos desapareceu nas águas do Rio Uruguai neste domingo, 5 de janeiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Itapiranga/SC o desaparecimento ocorreu por volta das 14h após a vítima tentar realizar a travessia a nado do rio, mais precisamente na localidade de Linha Sede Capela no lado catarinense.

Conforme ainda o corpo de bombeiros o local onde o jovem tentou realizar a travessia a profundidade é de cerca de 20 metros e a correnteza é muito forte.

As buscas devem ser retomadas nesta segunda-feira.

