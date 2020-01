Figuras Femininas na Literatura – Literature-se

O romance indicado para leitura nesta semana coloca em cena uma personagem muito significativa na literatura mundial; trata-se de Emma Bovary, cujas características principais reúnem o conceito usado na psicologia para designar as pessoas que buscam a fuga da realidade e que criam uma imagem de si distante da real, o bovarismo. Emma Bovary, famosa personagem do escritor francês Gustave Flaubert, é uma das grandes personagens femininas da literatura e é a protagonista de Madame Bovary, romnce que levou o escritor a julgamento na época da publicação do livro (1857), acusado de fazer apologia ao adultério e ofender a igreja.

O romance coloca o autor entre um dos principais escritores realistas e conta a história de Emma, moça que casara com um médico medíocre e era muito infeliz em seu casamento. Sua vida era muito diferente daquela com a qual havia sonhado; não colhera, no casamento, os frutos da felicidade que imagina serem possíveis. Afeita às artes e à vida burguesa, lança-se em busca da realização de seus sonhos, e nisso envolve-se em dívidas e relações adúlteras. Com um apelo psicológico bastante forte, revelando crises existenciais que acompanham as pessoas levadas a trilhar um caminho que não lhes pertence, eventos finais de suicídio coroam um texto que imprime todo o desespero dos personagens envolvidos nas ações.

Levado ao cinema, o enredo levanta críticas à sociedade burguesa da época e revela em Emma uma mulher que pensa e age à frente de seu tempo, pois ignora os hábitos da época e busca, ainda que por caminhos tortuosos, realizar os sonhos pelos quais vivia.

Por Viviane Debortolli

