Prefeitura anuncia o asfaltamento de mais 3 ruas de Tenente Portela

Após o processo licitatório, restando apenas alguns trâmites legais, mais três obras de asfaltamento serão realizadas logo no início deste ano.

Tratam-se de trechos das ruas Uruguai, Gaurama e Caiapó, totalizando 5.748m² de asfalto, que serão executados com recursos próprios do município, em parceria com proprietários de imóveis das referidas ruas. O valor total das obras soma R$ 407.559,36.

Somando-se com as obras das Ruas Potiguara e Santos Dumont, serão mais de 14 mil metros quadrados de asfalto, com investimentos ultrapassando R$ 1 milhão.

Conforme a Assessoria de Comunicação da Prefeitura, neste ano novas licitações para asfalto serão publicadas, o departamento de engenharia já elaborou mais alguns projetos para asfaltamento de novas ruas, com o objetivo de distribuir mais o fluxo de veículos em ruas paralelas ao centro.