Irmãos de 15 e 8 anos morrem afogados em rio de Bossoroca

Uma adolescente de 15 anos e o irmão, de 8, morreram afogados nesta quarta-feira, 1º de janeiro, no Rio Piratini, em Bossoroca, no Noroeste do Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros de São Luiz Gonzaga foi acionado por uma amiga dos irmãos, mas quando chegou ao local, já resgatou ambos sem vida.

Conforme a corporação, eles estavam com a família, que tem uma propriedade às margens do rio, na localidade de Rincão Bonito. A informação preliminar é de que o irmão mais novo teria caído em um local profundo, e a irmã tentou resgatá-lo.

A Polícia Civil de Bossoroca foi acionada e deve ir até o local. Os nomes dos irmãos não foram divulgados pelos bombeiros.

Fonte: G1 – RS

