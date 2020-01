Dois detentos fogem através de buraco escavado em cela no presídio de Santa Rosa

Dois detentos fugiram na madrugada desta quarta-feira, 1º de janeiro, do Presídio Estadual de Santa Rosa, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul. Segundo a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), os presos pularam o muro após escaparem da cela por um buraco que media aproximadamente 30cm por 30cm.

Eles são João Francisco Medeiros da Costa e Fabio de Mattos Flores. Fabio foi recapturado no fim da manhã desta quarta pela Brigada Militar. A BM realiza buscas para encontrar o outro foragido. Ambos têm antecedentes por envolvimento com o tráfico de drogas, dentre outros crimes.

O fato aconteceu por volta das 2h. Os agentes ouviram latidos de cachorro vindos da área externa. Ao analisar as imagens das câmeras de acompanhamento, viram que dois presos tinham pulado o muro lateral do pátio B.

Os agentes encontraram um buraco no chão da área externa e outro dentro da cela. Haviam 28 presos no local. Foi feita a conferência nominal dos detentos, e verificou-se que dois tinham conseguido fugir.

A cela onde foi feito o buraco foi interditada. Os outros 26 detentos foram alojados em outros locais da mesma galeria.

