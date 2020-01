Criança morre no hospital após acidente de trânsito que provocou a morte da mãe em Santa Rosa

A criança que estava no carro que colidiu com um outro veículo na ERS-344, entre Santa Rosa e Giruá, no último domingo (29), morreu na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro. O menino de 4 anos estava internado na Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa desde o dia do acidente.

A mãe da criança, identificada como Marta Cristina Martins, de 39 anos, que dirigia o veículo, morreu no local. O marido, Fábio Alberto Carpenedo, de 35 anos, ficou ferido, foi encaminhado ao HPS de Santa Rosa, mas teve alta ainda no domingo.

No outro veículo estavam cinco pessoas: Alessandro Schropfer da Silva, 31 anos, condutor do carro, Pablo Andrada Kuyven, 27 anos, Luiz Eduardo Kruger da Rosa, 23 anos, Joni Ismael de Souza, 34 anos, e Luan da Silva, 23 anos. O condutor é o único que permanece internado no HPS de Santa Rosa, mas está estável. Os outros foram atendidos e liberados.

A colisão frontal entre os dois veículos ocorreu na tarde do último domingo (29), no km 48 da ERS-344, em Santa Rosa, Noroeste do estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, chovia no momento do acidente e houve uma aquaplanagem, que ocasionou a colisão.



Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...