Ajude a encontrar a cachorra Kira – Gratifica-se

Estou a procura da minha cachorra, ela desapareceu nas proximidades do Bar do Moleta em Tenente Portela na noite do dia 31 de dezembro e atende pelo nome de KIRA. Por este motivo peço a ajuda de todos, se alguém viu ou sabe onde ela se encontra por gentileza entre em contato conosco nos telefones abaixo:

Laura – 9 99100460

Neca – 9 96266891,

Leonardo – 9 99724465

Sabemos como nossos cachorros sofrem com os foguetes de final de ano e foi este o motivo do desaparecimento dela.

Desde já agradecemos a ajuda de todos.

Gratifica-se!

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...