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Tenente Portela – Notas de falecimento

1 de janeiro de 2020
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NOME: PRIMO SALLA
IDADE: 84 ANOS
DATA E LOCAL: MEIO DIA DESTA TERÇA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO NO HOSPITAL DA UNIMED DE IJUÍ
VELÓRIO: CAPELA DA FUNERÁRIA ENGLER
SEPULTAMENTO: 10 HORAS DESTA QUARTA-FEIRA, 1º DE JANEIRO, NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TENENTE. PORTELA

NOME:  FLORENTINO BORFE
IDADE: 84 ANOS
DATA E LOCAL: 00H30 DESTA QUARTA-FEIRA, 1º DE JANEIRO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO
VELÓRIO: COMUNIDADE DE SÃO BRÁS DE ALTO CORDEIRO DE FARIAS, INTERIOR DE TENENTE PORTELA
SEPULTAMENTO: 17H DESTA QUARTA-FEIRA, NO CEMITÉRIO DE ALTO ALEGRE

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