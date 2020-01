Bolsonaro assina decreto que estabelece salário mínimo de R$ 1.039

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, 31 de dezembro, o decreto que estabelece o reajuste do salário mínimo, que entrará em vigor em 1º de janeiro. O valor será de R$ 1.039, oito reais acima do que havia sido aprovado pelo Congresso no orçamento, que era R$ 1.031. Em relação ao valor de 2019, o reajuste ficou em 4,1%. Ou seja, foi corrigido pela inflação, sem ganho real.

Inicialmente, o piso nacional para 2020 seria de R$ 1.040. Depois, ele passou para R$ 1.039 e, em novembro, sofreu nova redução chegando a R$ 1.031. Mínimo deveria ser de R$ 4.021,39, segundo Dieese

Em novembro, de acordo com o Dieese, o salário mínimo para suprir as reais necessidades do trabalhador deveria ser de R$ 4.021,39 ou 4,03 vezes o mínimo atual de R$ 998. Em outubro de 2019, o piso mínimo necessário correspondeu a R$ 3.978,63, ou 3,99 vezes o mínimo vigente.

