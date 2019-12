Rabiscos do Silêncio – A Paz no Novo

A cada novo ano se criam imagens em nossa mente de tudo o que fizemos, deixamos de fazer ou momentos pelos quais passamos. Também por algo que nós não queríamos que acontecesse ou por dissabores que todos estamos sujeitos a enfrentar. A cada novo ano se criam imagens em nossa mente de tudo o que fizemos, deixamos de fazer ou momentos pelos quais passamos. Também por algo que nós não queríamos que acontecesse ou por dissabores que todos estamos sujeitos a enfrentar.

Mas todos nós necessitamos de paz, pois ela traz muita segurança para nossa existência. Ter paz é saber pensar o bem comum com respeito às pessoas, meio ambiente e também a nós mesmos. Respeitar é saber corrigir nosso agir com tudo o que traz benefício ao outro pelo bom relacionamento que ele necessita. Não aprisioná-lo pela nossa imprudência particular em querer tudo para nós, sem distribuir segurança na sua conservação em uma avaliação sincera que não provoque sofrimento.

E o novo é sempre presença de novidade que está ligado a nossa existência. Assim quando recebemos uma visita de algum parente ou amigo distante, ficamos ansiosos de como fazer para agradá-lo em nosso ambiente de convivência pelos vínculos familiares. Recebemos paz e também retribuímos com amor, diálogo agradável e simpatia. Depois que a visita volta para sua casa, ficamos criando imagens em nossa mente do que poderia ser melhor ou deixamos de conversar e fazer para que ela se sentisse melhor, porém fica aquela sensação de tranquilidade na transparência da felicidade.

A vida com seu tempo merece ser vivida com abundância de paz e cada ano temos essa oportunidade de abrir a nossa consciência a tudo o que indica melhorias para uma sintonia com a natureza, as pessoas e Deus, para não ficarmos com a sensação desagradável no caminho da existência, do que deixamos de fazer com a prática do amor. E o tempo pertence a Deus, nós estamos no tempo pela vontade Dele que se justifica na condição de responsabilidade do tempo que temos aqui neste mundo.

E a vontade de Deus está neste mundo pela ação do amor que é presença do seu Espírito Santo Paraclito na manifestação da verdade em Jesus Cristo. Fazer a vontade de Deus é saber conviver com respeito que o seu amor exige e não desfazer o caminho da existência com desorganização sem limites para o coração que precisa de paz e alegria sem agressividades passageiras.

Que no novo ano possamos sentir paz com amor e não provocações pela destruição das pessoas, da natureza e das coisas de Deus, criando a ferocidade do respeito, sem murmurações ou agressividades. Mostrando e recebendo motivação com sabedoria em saber acolher a riqueza dos sentimentos que cada um de nós traz em seu coração.

E procuramos deixar a cada ano coisas boas para as pessoas viverem e conviverem em harmonia, numa sintonia de paz e equilíbrio. Enviando pensamentos positivos de leveza e bem estar, aceitando os defeitos que o outro possui e que são diferentes dos nossos, mas que não podem ser interpretados com um temperamento de desprezo. Saber aproveitar essa nova oportunidade dos 365 dias que teremos pela frente com esperança, abrindo nosso coração para a dimensão da luz de Deus que precisa ser buscada com as marcas que deixaremos para traz pela condição de estarmos inseridos nos caminhos da verdade.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...