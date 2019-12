Programas Sociais do Sicoob CredItapiranga beneficiaram mais de 5 mil pessoas em 2019

Uma atuação comprometida com os princípios e valores do cooperativismo. Esta pode ser uma forma simples e objetiva de definir a maneira como o Sicoob Creditapiranga SC/RS realiza suas atividades. Levar aos associados os melhores produtos e serviços financeiros, aliados sempre ao menor custo possível, é a premissa que orienta a cooperativa no dia a dia. Uma outra característica que também marca profundamente a presença do empreendimento cooperativista na região, é a realização de seus programas sociais.

Somente no ano de 2019, mais de 5 mil pessoas foram impactadas diretamente pelas atividades sociais e educacionais realizadas pelo Sicoob Creditapiranga. Atualmente, a cooperativa executa, através de parcerias com o Sistema Sicoob e seus vários níveis, Sescoop, Ocesc, Banco Central, outras cooperativas, secretarias municipais da educação e gerência regional de educação, os seguintes programas: Cooperjovem, Mulheres Cooperativistas, Núcleo de Mulheres, Jovemcoop, Núcleo Juvenil, Mulher A1 Sicoob, Comitê de Líderes, Educação Financeira, Concurso Cultural e palestras para a comunidade.

Se contados os beneficiados indiretamente, este número pode até triplicar, levando em conta o alcance e disseminação de todas estas ações na própria comunidade. Os programas sociais possuem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento do quadro social e de toda a comunidade. Na medida em que colaboram para a formação pessoal dos participantes, também os capacitam e incentivam para que causem impacto positivo nas comunidades onde estão inseridos.

De acordo com o presidente do Sicoob Creditapiranga SC/RS, José Adalberto Michels, a cooperativa é nacionalmente conhecida por sua atuação social. Trata-se de cumprir com os princípios e valores do cooperativismo. Quanto mais a cooperativa buscar a sustentabilidade, que é o equilíbrio entre as dimensões econômica, social e ambiental, mais perto estará de sua essência e de cumprir com sua missão, finaliza Michels.

Fonte: Assessoria de Comunicação Sicoob Creditapiranga

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...