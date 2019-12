Enviado por amor – Rabiscos do Silêncio

Quando a gente espera algum acontecimento que marca nossas vidas, ficamos ansiosos por ser algo que mexe com nossa personalidade, pois o sentimento humano é bastante abrangente quando somos impulsionados à realização pessoal. Quando a gente espera algum acontecimento que marca nossas vidas, ficamos ansiosos por ser algo que mexe com nossa personalidade, pois o sentimento humano é bastante abrangente quando somos impulsionados à realização pessoal.

Todos nós já experimentamos momentos que ficam gravados em nosso subconsciente como algo positivo. Formatura em algum curso, vaga no emprego, trabalho como autonomia em algum setor da sociedade, tudo isso nos traz tranquilidade e compromisso na função que temos a desempenhar na vida.

E quando existe amor a vida ganha sensações fortes de alegria pelo impulso da vontade de estar inserido na sociedade, fazendo da exigência a perseverança em contribuir para o próprio bem e também fazendo da ocupação uma valorização independente por tudo o que representa vida ativa.

Todos nós somos sinais de Deus em meio a este mundo, não estamos aqui para vivermos criando tensões no trabalho, na convivência entre parentes, amigos ou vizinhos, pois isso impede a formação da liberdade do amor. Não separar o cultivo das boas ideias que aproximam os sentimentos e produzem desiquilíbrio e distâncias nos corações que precisam de paz e tranquilidade é prejudicial.

Essa paz e tranquilidade é possível de acontecer na nossa existência, por um personagem da nossa história chamado Jesus Cristo, o qual foi enviado por Deus para podermos viver e conviver no seu renascimento para o bem e a justiça, como irmãos que compreendem a sua manifestação ao mundo como um ser que veio pronto por graça na concepção do Espírito Santo, na confiança de uma mãe chamada Maria que também se tornou a nossa mãe.

E mesmo que fora enviado de Deus, aceitou a sua condição humana vivendo e provando das fragilidades das pessoas, principalmente as mais esquecidas para o mundo dos homens, porém reveladas com sua presença na voz que clama no deserto da livre consciência que aceita sua revelação.

Mas somente quem ama compreende este sagrado mistério e trabalha com a chama da vida acesa pela prática de um presépio que ilumina as pessoas na alegria da luz da verdade. Quem sabe sentir esse nascimento em cada novo dia pela renovação da acolhida do perdão, inserção e esperança, num diálogo aberto com sentimento voltado a oração, traçando metas que justifiquem a correspondência da construção de uma sociedade mais relacionada com a dimensão do exemplo desta força que vem do Cristo.

Esse presépio não precisa ser removido, guardado ou desmanchado, mas deixado exposto para que possamos sentir a presença desta luz no cotidiano do nosso coração todos os dias da nossa vida, na prática de um amor forte que transforma vidas e vê as pegadas de Jesus cristo como restaurador da nossa imagem terrena e que precisa de um lugar onde possa nascer, isto é na manjedoura de uma consciência que lhe acolha assim como ele é: nas crianças abandonadas e tão mal amadas, nos idosos necessitados de compreensão ou nos jovens e adolescentes sem rumo na vida.

Tudo isso nos faz viver e promover a paz com ações favoráveis que criam o verdadeiro respeito pelas coisas de Deus, na alegria de saber receber o menino Jesus com amor puro, sincero e compreensivo. Não esquecer de agradecer a sua presença neste mundo como um amigo que está sempre ao nosso lado, nos orientado e caminhando junto com as preocupações, mostrando as direções para que possamos acertar os passos da alma, sem medo de errar, pois estamos sendo justificados por essa força que vem Dele e nos faz sentirmos seguros da fé verdadeira.

