Literature-se: O nascimento do primeiro brasileiro na literatura

Como todos sabem, a formação do Brasil depois da chegada dos portugueses passou por um processo de mistura de raças. A indicação literária de hoje traz a alegoria dessa miscigenação através do nascimento do primeiro fruto da relação de uma indígena com um português. Trata-se de Iracema, um dos grandes enredos de José de Alencar ,cuja protagonista, que também dá nome ao romance é a índia que representa a América, enquanto que Martim, o português, representa a Europa, de forma que a união entre os dois pode ser vista como a sedução da América pela Europa e da Europa pela América. O próprio título do livro é uma figuração dessa relação, pois Iracema é um anagrama da palavra América.