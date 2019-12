O prefeito de Tenente Portela, Clairton Carboni, em decreto municipal nº 557, declara ponto facultativo nesta próxima terça-feira, dia 31 de dezembro, para as repartições públicas do município, com exceção da Casa de Passagem da Criança e do Adolescente. O atendimento de saúde ocorre no Hospital Santo Antônio, em regime de plantão

