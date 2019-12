Colisão entre dois veículos deixa uma pessoa morta em Santa Rosa

Uma colisão frontal entre dois veículos vitimou uma mulher de 39 anos na tarde deste domingo, 29 de dezembro, em Santa Rosa. Outras sete pessoas ficaram feridas, entre elas o filho e o marido da vítima.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual de Santa Rosa, que atendeu a ocorrência, chovia no momento da colisão e houve uma aquaplanagem. O acidente ocorreu no km 48 na RS-344, entre Santa Rosa e Giruá.

No Fiesta com placas de Santiago estava a família. A mulher morreu no local. O menino de 4 anos e o pai, de 35, foram encaminhados ao HPS de Santa Rosa.

Na Ecosport com placas de Giruá estavam cinco pessoas. Todas elas também foram encaminhadas ao HPS. De acordo com a PRE, eles eram colegas de empresa e estavam indo realizar um trabalho em uma cidade próxima.

Segundo informações do HPS de Santa Rosa, dois homens, de 27 e 23 anos que estavam na Ecosport já receberam alta. Os outros ocupantes seguem internados e estão estáveis.

O homem de 35 anos do Fiesta teve alta. O menino está internado na UTI pediátrica.

Fonte: G1 – RS

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...