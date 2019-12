Mulher tem braço amputado em decorrência de acidente na BR-468 em Tiradentes do Sul

Um acidente de trânsito na tarde deste sábado, 28 de dezembro, por volta de 17h10min, deixou três pessoas feridas no km 130 da BR 468, na localidade de Esquina Brasil, no interior de Tiradentes do Sul. Uma das vítimas teve o braço direito amputado.

O acidente aconteceu após uma saída de pista de um automóvel Gol. O condutor perdeu o controle do veículo, que acabou atingindo uma pedra, na lateral da rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Três Passos, que atendeu a ocorrência, o motorista do veículo apresentava escoriações leves. A caroneira que estava no banco da frente estava com alguns cortes no corpo, mas sem gravidade. Já a caroneira que estava no banco traseiro teve amputação do braço direito, no local do acidente. De acordo com informações preliminares, ela não corre risco de morte.

O automóvel trafegava no sentido Porto Soberbo-Tiradentes do Sul. Os ocupantes voltavam de uma festa comunitária. Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, repassadas à nossa reportagem, as duas vítimas que estavam ocupando os bancos da frente no veículo, usavam o cinto de segurança.

A ambulância da prefeitura de Tiradentes do Sul auxiliou no transporte das vítimas. Todas as três vítimas foram conduzidas ao Hospital de Caridade de Três Passos, para atendimento.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...