Hilux colide em caminhão na BR-386, motorista não resiste aos ferimentos

Um acidente de trânsito resultou na morte de um motorista na BR-386, em Mormaço. O acidente ocorreu no km 227 da rodovia por volta das 2h50 deste domingo, 29 de dezembro.

De acordo com os levantamentos realizados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de uma Toyota Hilux com placas de Porto Alegre trafegava no sentido capital-interior, quando teria invadido a faixa contrária e colidido em um caminhão emplacado em Passo Fundo, que vinha no sentido oposto.

O motorista do caminhão ainda freou por aproximadamente 25 metros, mas não conseguiu evitar o acidente. Após a colisão, o condutor do caminhão perdeu o controle do veículo, que foi para a faixa contrária e ficou sobre a pista.

O motorista do caminhão, de 32 anos, e as passageiras, de 7 e 60 anos, tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao Hospital Frei Clemente, em Soledade. O condutor e único ocupante da Hilux não resistiu ao ferimentos e veio a óbito. Ele tinha 26 anos e residia em Soledade.

Ainda há bloqueio na via, mas o trânsito está fluindo pela lateral. A perícia está finalizando o atendimento, e a PRF em orientação de trânsito, aguardando para posterior remoção do corpo e dos veículos.

