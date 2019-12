Falta de atenção e violação das leis causaram metade dos acidentes em BRs em 2019

A falta de atenção na condução e a desobediência às normas de trânsito foram responsáveis pela metade dos 55.309 acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras entre janeiro e outubro, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Os dados apontaram que as mais de 20 mil ocorrências causadas por falta de atenção resultaram em 1.058 mortos e 24.412 feridos, nos primeiros dez meses do ano. Já os 6.629 acidentes resultantes da violação às leis de trânsito tiveram 695 mortos e 8.466 feridos no mesmo período.

Na comparação com os primeiros dez meses do ano passado, a quantidade total de acidentes caiu 3,7%, ajudada pela queda de 4,5% no número de ocorrências por desatenção. Já os acidentes por desobediência às normas de trânsito saltaram 30,3%, de 5.086 para 6.629.

Apesar das variações, as 14 principais causas de acidente se mantiveram. Nos rankings, a falta de atenção e a violação das leis aparecem à frente de velocidade incompatível (3º), ingestão de álcool (4º), não guardar distância de segurança (5º) e defeito mecânico no veículo (6º).

Na sequência, os motivos incluem condutor dormindo (7º), pista escorregadia (8º), falta de atenção do pedestre (9º), animais na pista (10º), ultrapassagem indevida (11º), defeito na via (12º), avarias e/ou desgaste no pneu (13º) e mal súbito (14º).

No acumulado dos primeiros 10 meses de 2019, os acidentes nas rodovias federais resultaram em 4.340 mortes e 64.663 feridos, completa o levantamento.

Fonte: Rádio Guaíba

