Show Natal em Cordas acontece nesta sexta-feira em Tenente Portela

Na noite desta sexta-feira, 27 de dezembro, na Praça Tenente Paiva, no centro de Tenente Portela acontece o grande Show “Natal em Cordas”, como parte da programação natalina do município.

O show da noite fica por conta do renomado violonista Marcello Caminha, do cantor Pepeu Gonçalves, que, acompanhados de outros grandes músicos, se apresentarão a partir das 21 horas.

O projeto está completando 10 anos de circulação, ininterruptas, com uma agenda gigantesca no Sul do Brasil.

Este Maravilhoso Espetáculo, iniciou suas apresentações e comemorações no Município de Gramado, no berço do nosso sensacional Natal Luz. O “Natal em Cordas” é o violão tocando músicas natalinas. O show apresenta ao público um grande espetáculo de Natal. É um show que mostra as mais emocionantes canções natalinas tocadas em ritmos gaúchos, além de conhecidos temas do cancioneiro Riograndense, interpretados ao toque peculiar das cordas do violão do Marcello. O espetáculo Natal em Cordas conta com a participação de qualificados músicos que acompanham o violão de Caminha no palco. Com uma instrumentação composta por contrabaixo, percussão e violão, o show apresenta uma sonoridade diferenciada e uma estética que encanta o espectador com arranjos, acompanhados, é claro, da inconfundível voz de Pepeu Gonçalves.

