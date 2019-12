Papo de Responsa da Polícia Civil atinge mais de 5 mil pessoas na Região Celeiro

Nesta sexta-feira, 27 de dezembro, a Polícia Civil da 22ª Região Policial realizou em sua sede em Três Passos, reunião com a equipe do Papo de Responsa da região, coordenada pela Comissária de Policia Luciana Rolim, composta pela Delegada de Polícia Cristiane de Moura e Silva Braucks, e pelos inspetores Alessandro Luís Hammes, Rodrigo Santos Gediel e Dieggo Carvalho.

No ano de 2019 foram realizados 65 Papos na região policial, atingindo um público aproximado de 5.570 pessoas. Os temas abordados foram: direitos, deveres, drogas, bullying, violência, respeito, solidariedade, companheirismo, entre outros.

As ações foram desenvolvidas em escolas, instituições sociais, entidades, bem como empresas. Destaque foi a parceria com o Município de Três Passos, Secretaria de Saúde e Educação, com o 1ª Concurso de Redação tendo como tema principal a Cultura da Paz. O encontro traçou metas para 2020, buscando atingir os municípios que englobam a região policial, trazendo como objetivo principal o tema cidadania.

A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, através da 22ª Delegacia de Polícia Regional, busca através de suas ações, SERVIR, PROTEGER e também PREVENIR.

