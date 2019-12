Operação do MP afasta prefeito e secretários de Santana do Livramento

O Ministério Público do RS, por meio da Procuradoria de Prefeitos, cumpriu mandados judiciais de afastamento do exercício do cargo do prefeito de Santana do Livramento, Solimar Charopen Gonçalves, do procurador Jurídico, dos secretários de Administração, de Saúde, da Fazenda, da Cultura, Desporto e Turismo, dois assessores do Gabinete do Prefeito e da Diretora do Sistema de Previdência do Município (Sisprem), pelo prazo de 90 dias.

São cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na Prefeitura Municipal de Santana do Livramento e residências dos investigados, entre outros endereços, bem como nos municípios de Porto Alegre, Novo Hamburgo, Torres e Bagé. As medidas foram determinadas pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.

A operação, denominada “Parceria”, decorre da alusão ao Termo de Parceria firmado entre a Prefeitura Municipal na área da educação com uma empresa sem que houvesse qualquer fundamento legal, segundo informou o Ministério Público.

De acordo com o MP, os prejuízos aos cofres públicos são de cerca de R$ 3,3 milhões.

Participam da Operação a procuradora de Prefeitos Ana Rita Schinetscki e promotores-assessores

Antônio Képes, Heitor Stolf Júnior, Reginaldo Freitas da Silva e Ederson Vieira, além do promotor de Justiça de Bagé, Cláudio Morosin Rodrigues. A Brigada Militar e a Polícia Civil apoiam os trabalhos.

