Homem morre em acidente de moto na BR-468 em Três Passos

Um motociclista morreu em acidente de trânsito no km 103 da BR 468, por volta das 17h40min desta sexta-feira, em Três Passos. A colisão aconteceu no acesso à cidade pela Rua Gaspar Silveira Martins, no bairro Erico Verissimo, próximo ao seminário São Pascoal, em trecho onde foram desativadas duas lombadas eletrônicas no final de 2018 e que até o momento não foram recolocadas.

Fioravante Rocha da Silva, de 53 anos, morreu na hora. Ele era morador de Horizontina e parente da proprietária da Premier Society Club de Tenente Portela, e em razão do luto a rodada de domingo do campeonato em andamento foi cancelada.

Ele dirigia uma moto Honda CB300, no sentido Três Passos-Padre Gonzáles, e acabou colidindo na dianteira de um automóvel HB20, conduzido por uma mulher, moradora de Três Passos, que tentava fazer a conversão à esquerda para entrar na cidade, no sentido contrário da via. A condutora, única ocupante do veículo, não se feriu.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e esteve no local. A Brigada Militar faz o controle do trânsito, até a chegada da Polícia Rodoviária Federal, de Seberi. A Polícia Civil também está no local, realizando o trabalho pericial.

Entre no grupo do Portela Online do Whatsapp – Clique aqui

Com informações da Rádio Alto Uruguai

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Curtir isso: Curtir Carregando...