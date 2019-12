Ao menos duas cidades do RS registram temperaturas acima dos 41ºC

Ao menos duas cidades do Rio Grande do Sul ultrapassaram a marca dos 40ºC nesta sexta-feira, conforme a Met Sul Meteorologia. Teutônia e Santa Cruz do Sul – distantes cerca de 83 km – registram os temperaturas mais altas no Estado durante esta tarde. Na primeira, no Vale do Taquari, os termômetros marcaram 41,4ºC, enquanto na segunda, localizada no Vale do Rio Pardo, a máxima registrada foi de 41,3ºC. Segundo modelos atmosféricos, o calor extremo deve ocorrer até o dia 2 de janeiro, com refresco será temporário.

A quentura é generalizada em todo o território gaúcho, com ao menos outros quatro municípios atingindo a casa dos 40ºC hoje. Os moradores de Bagé sofreram com os 40,9ºC. Já Venâncio Aires, Campo Bom e Restiga Seca registraram respectivamente 40,5°C, 40,2°C e 40°C.

A escassez de chuva nas últimas semanas e o forte calor já provocam problemas de abastecimento de água em diversas localidades do interior de Santa Cruz do Sul. O secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade, Raul Fritsch, informou que a zona rural recebe uma média de 40 mil litros, diariamente, por meio de caminhões-pipa. As fontes alternativas, como vertentes e sangas, não estão dando conta da demanda.

Fonte: Correio do Povo

