Jovem de 19 anos é morta a tiro durante festa de Natal em Ijuí; namorado é suspeito do crime

Uma jovem, de 19 anos, foi morta a tiro na madrugada desta quarta-feira, 25 de dezembro, em Ijuí, no Noroeste do Rio Grande do Sul. De acordo com o delegado regional Ricardo Miron, ela participava de uma festa de Natal, junto com a família, quando foi atingida por um disparo após uma discussão com o namorado, de 23 anos.

Ele é suspeito do crime e fugiu do local. O caso aconteceu por volta da 1h, na Estrada da Faixa Velha, no interior do município. Vitória Gabrieli Nardes chegou a ser levada para o Hospital de Caridade de Ijuí, mas não resistiu e morreu durante atendimento.

“A vítima levou um tiro, provavelmente de [uma arma] calibre 22, e foi encaminhada ao hospital onde veio a falecer. Pelas investigações preliminares, o autor seria seu namorado que, motivado por ciúmes, teria alvejado a vítima. O acusado não foi encontrado e está foragido. Será instaurado inquérito policial por feminicídio para esclarecer os fatos”, explicou o delegado.

A mãe e a irmã de Vitória foram ouvidas pela polícia e confirmaram que o namorado é o autor dos disparos. Outras testemunhas devem ser ouvidas.

Segundo o delegado, não há registro de agressões anteriores envolvendo o casal.

Fonte: G1 – RS

