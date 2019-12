Fiscalização com radares móveis volta a ser feita em pelo menos 20 pontos em estradas federais do RS Radares ficam em locais que tenham maiores índices de acidentes, de acordo com estudos. Retorno da fiscalização divide a opinião de motoristas.

Pouco mais de quatro meses da decisão do presidente Jair Bolsonaro de suspender o uso de radares móveis em rodovias federais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) voltou a a usar radares móveis e portáteis nesta segunda-feira, 23 de dezembro.

De acordo com uma nota divulgada pela PRF, os radares móveis são distribuídos em trechos de acordo com estudos técnicos que pontuam locais críticos para acidentes. De uma lista, que no total tem 500 trechos, 20 são no Rio Grande do Sul.

Portanto, a fiscalização foi retomada em pelo menos 20 pontos de estradas gaúchas.

Entre os dias 15 de agosto e 30 de novembro deste ano, a quantidade de acidentes em rodovias federais no país aumentou 6,8%, se comparado ao mesmo período de 2018. Já no número de infrações registradas nas rodovias federais, a queda foi de 27% no mesmo período, entre 2019 e 2018.

Apesar dos números mostrarem uma mudança, o retorno da fiscalização divide opiniões.

“Eu acho interessante. Diminui a velocidade dos carros e diminui o número de acidentes”, pontua o médico Jorge Nazário.

Por outro lado, há quem pense que não seja necessária a fiscalização.

“Eu acho que não precisa, só pra gerar multa”, opina o motorista Mauro Araújo.

Confira os trechos das rodovias federais gaúchas



BR-116

Do km 140 até km 150

Do km 150 até km 160

Do km 220 até km 230

Do km 230 até km 240

Do km 240 até km 250

Do km 250 até km 260

Do km 260 até km 270

BR-386

Do km 340 até o km 350

Do km 410 até o km 420



BR-290

Do km 90 até o km 100

Do km 100 até o km 110

Do km 140 até o km 150

BR-392

Do km 0 até o km 10

Do km 350 até o km 360

BR-470

Do km 170 até o 180

Do km 210 até o km 220

Do km 220 até o km 230

BR-158

Do km 320 até o km 330

BR-153

Do km 40 até o km 50

BR-287

Do km 240 até o km 250

Rodovias estaduais



Nas estradas estaduais, a localização da fiscalização móvel será divulgada semanalmente pelos canais de comunicação do governo do estado. Nesta semana, os pardais estarão nas seguintes rodovias:

ERS-324, entre Passo Fundo e Iraí

ERS-135, entre Passo Fundo e Erechim

RSC-287, entre Tabaí e Santa Maria

ERS-734, entre Rio Grande e Cassino

Rota do Sol, entre Caxias do Sul e Terra de Areia

Estrada do Mar, entre Osório e Torres

Durante todo o período veraneio, cerca de 80 radares móveis reforçam o monitoramento nas estradas estaduais.

Fonte: G1 – RS

